В ХАМАС и ФАТХ отвергли анонсированное Трампом соглашение между Израилем и ОАЭ

Представители движений ХАМАС и ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины") отвергли анонсированное президентом США Дональдом Трампом соглашение между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, передаёт РИА "Новости".
Представитель ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа в беседе с агентством пояснил, что договорённость о полной нормализации отношений не придаст "никакой легитимности сионистской оккупации палестинской земли". По словам Аль-Кануа, народ Палестины намерен продолжать борьбу против своего главного врага — оккупации.
— Соглашение между Израилем и ОАЭ является отходом от арабского консенсуса и предательством арабских стран, предательством Палестины, — заявил телеканалу Al Jazeera член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки.
В ХАМАС прокомментировали предложенную Трампом "сделку века"Этот 80-страничный подробный доклад подразумевает создание в регионе двух отдельных государств — арабского и еврейского.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обнародовал трёхстороннее заявление, в котором указано, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. По условиям сделки Иерусалим временно отложит решение о распространении суверенитета на территории на Западном берегу Иордана и вместе с Абу-Даби найдёт мирное решение израильско-палестинского конфликта.