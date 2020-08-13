В ХАМАС и ФАТХ отвергли анонсированное Трампом соглашение между Израилем и ОАЭ

Представители движений ХАМАС и ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины") отвергли анонсированное президентом США Дональдом Трампом соглашение между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, передаёт РИА "Новости".

Представитель ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа в беседе с агентством пояснил, что договорённость о полной нормализации отношений не придаст "никакой легитимности сионистской оккупации палестинской земли". По словам Аль-Кануа, народ Палестины намерен продолжать борьбу против своего главного врага — оккупации.

— Соглашение между Израилем и ОАЭ является отходом от арабского консенсуса и предательством арабских стран, предательством Палестины, — заявил телеканалу Al Jazeera член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки.