Путин подтвердил, что новый учебный год начнётся 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября. Глава государства подчеркнул необходимость на фоне коронавируса подходить к организации процесса гибко и творчески, но без ущерба для качества подготовки.

— Да, конечно, решение принято на региональном уровне и на правительственном, — сказал Путин в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября российские школьники и студенты идут в учебные заведения.

Глава государства также обратил внимание, что нужно сделать всё возможное для исполнения требований санитарных врачей в школах. При этом Путин признал, что иногда носить медицинские маски и перчатки неудобно, особенно если приходится не снимать их продолжительное время.