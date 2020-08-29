Средняя ставка по жилищным кредитам в России снизилась до рекордных 7,25%

В России рекордно снизилась средняя ставка по ипотечным кредитам, установив исторический минимум в 7,25% годовых. Такие значения, согласно данным Центробанка, были зафиксированы на начало августа. При этом ещё в начале года ставка по кредитам на жильё составляла 9%.

В июле россияне оформили жилищные кредиты на рекордную сумму в более чем 360 миллиардов рублей. Как рассказал глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, большую часть составили квартиры в новостройках, купленные по программе льготного кредитования, запущенного в рамках поддержки россиян в период пандемии коронавируса.

— Основной прирост произошёл благодаря первичному рынку, где в июле выдано 48,3 тысячи ипотечных кредитов — в два раза больше, чем в июле прошлого года. Это абсолютный рекорд, такого месячного количества кредитов на новостройки мы ещё не наблюдали за всю историю, — рассказал он в беседе с РБК.