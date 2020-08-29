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Средняя ставка по жилищным кредитам в России снизилась до рекордных 7,25%

Благодаря программе льготной ипотеки россияне стали чаще покупать квартиры первичного рынка.

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Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

В России рекордно снизилась средняя ставка по ипотечным кредитам, установив исторический минимум в 7,25% годовых. Такие значения, согласно данным Центробанка, были зафиксированы на начало августа. При этом ещё в начале года ставка по кредитам на жильё составляла 9%.

В июле россияне оформили жилищные кредиты на рекордную сумму в более чем 360 миллиардов рублей. Как рассказал глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, большую часть составили квартиры в новостройках, купленные по программе льготного кредитования, запущенного в рамках поддержки россиян в период пандемии коронавируса.

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После этой операции срок выплаты ипотеки существенно снизится. Или останется прежним, но ежемесячная плата сократится. В любом случае вы останетесь в плюсе, и это совершенно легально.

— Основной прирост произошёл благодаря первичному рынку, где в июле выдано 48,3 тысячи ипотечных кредитов — в два раза больше, чем в июле прошлого года. Это абсолютный рекорд, такого месячного количества кредитов на новостройки мы ещё не наблюдали за всю историю, — рассказал он в беседе с РБК.

Ранее Лайф рассказывал, что правительство одобрило выделение субсидий на погашение части ипотечного кредита многодетным семьям. Всего будет выделено 11,8 миллиарда рублей, под программу попадут 26 тысяч семей.

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