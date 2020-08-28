Опрос показал, сколько родителей против масок в школе

Почти половина опрошенных россиян (47%) высказались против того, чтобы их дети в школе носили медицинские маски. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Аргументы противников ношения средств индивидуальной защиты в школах состоят в том, что, с их точки зрения, "маска затрудняет работу лёгких" и "ребёнок не сможет сидеть несколько часов в маске". 37% опрошенных родителей считают медицинские маски в школах обязательными. Ещё 16% респондентов не определились, следует ли настаивать на ношении средств защиты во время учёбы.