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Опрос показал, сколько родителей против масок в школе

16% респондентов не определились со своим отношением к средствам защиты.

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Фото © Pixabay

Почти половина опрошенных россиян (47%) высказались против того, чтобы их дети в школе носили медицинские маски. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Аргументы противников ношения средств индивидуальной защиты в школах состоят в том, что, с их точки зрения, "маска затрудняет работу лёгких" и "ребёнок не сможет сидеть несколько часов в маске". 37% опрошенных родителей считают медицинские маски в школах обязательными. Ещё 16% респондентов не определились, следует ли настаивать на ношении средств защиты во время учёбы.

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