Премьер Японии — о своей отставке: Сожалею, что не решил вопрос мирного договора с Россией

Заявивший об отставке премьер-министр Японии Синдзо Абэ признался, что сожалеет о том, что не успел решить вопрос с подписанием мирного договора с Россией. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции в Токио.
— Сожалею, что ухожу, не решив вопрос о подписании мирного договора с Россией, — сказал Синдзо Абэ.
Премьер Японии официально заявил об отставкеПолитик занимал свой пост более семи лет, поставив рекорд.
О своей отставке политик объявил сегодня утром. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. СМИ сообщали, что у Синдзо Абэ язвенный колит.
Напомним, что Россия и Япония формально находятся в состоянии войны, так как не подписали мирный договор в середине прошлого века. Мешает этому до сих пор вопрос принадлежности Южных Курил. Япония претендует на несколько островов. Позиция Москвы заключается в том, что это неотчуждаемая территория страны.