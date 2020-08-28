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Премьер Японии — о своей отставке: Сожалею, что не решил вопрос мирного договора с Россией

Причиной ухода с поста стали проблемы со здоровьем.

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Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Заявивший об отставке премьер-министр Японии Синдзо Абэ признался, что сожалеет о том, что не успел решить вопрос с подписанием мирного договора с Россией. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции в Токио.

Сожалею, что ухожу, не решив вопрос о подписании мирного договора с Россией, — сказал Синдзо Абэ.

Премьер Японии официально заявил об отставке

Политик занимал свой пост более семи лет, поставив рекорд.

О своей отставке политик объявил сегодня утром. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. СМИ сообщали, что у Синдзо Абэ язвенный колит.

Напомним, что Россия и Япония формально находятся в состоянии войны, так как не подписали мирный договор в середине прошлого века. Мешает этому до сих пор вопрос принадлежности Южных Курил. Япония претендует на несколько островов. Позиция Москвы заключается в том, что это неотчуждаемая территория страны.

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