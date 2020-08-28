Премьер Японии — о своей отставке: Сожалею, что не решил вопрос мирного договора с Россией

Заявивший об отставке премьер-министр Японии Синдзо Абэ признался, что сожалеет о том, что не успел решить вопрос с подписанием мирного договора с Россией. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции в Токио.

— Сожалею, что ухожу, не решив вопрос о подписании мирного договора с Россией, — сказал Синдзо Абэ.

О своей отставке политик объявил сегодня утром. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. СМИ сообщали, что у Синдзо Абэ язвенный колит.