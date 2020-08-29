Названы три переломных этапа при старении человека

С точки зрения биологии при старении человека можно выделить три знаковых момента, которые влияют на его жизнь. Такое заявление сделал геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв. По его словам, первый этап наступает в 45 лет. В этом возрасте, как правило, человек начинает терять репродуктивную функцию. Следующая переломная отметка — 60 лет.

— К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. В результате у человека формируется в среднем около трёх хронических заболеваний, — рассказал врач в интервью "Комсомольской правде".

Третий переломный этап, как правило, наступает в 75 лет, когда приходит в негодность внеклеточный матрикс или внеклеточные структуры ткани. С этого момента клетки в теле организма утрачивают защитные барьеры, что приводит к новому росту числа хронических заболеваний.

— Это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека. Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка. Также важна ранняя диагностика и своевременность начала лечения хронических заболеваний, — подытожил Москалёв.