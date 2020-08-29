Достали из сумки 200 тысяч. Близкого друга Высоцкого обокрали в автобусе в центре Москвы

Близкий друг Владимира Высоцкого, актёр и продюсер Валерий Янклович обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. По его словам, в центре Москвы неизвестные вытащили из его сумки портмоне, в котором в общей сложности находилось более 200 тысяч рублей.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, преступление произошло в автобусе на Садовом кольце. Вечером 28 августа Янклович вышел с работы из театра "Ленком", сел в автобус и поехал домой. В какой-то момент неизвестный мужчина стал прижимать его к двери транспорта.

— Янклович почувствовал, что у него дёрнулась сумка, он сразу посмотрел на неё. Сумка была открыта, в ней отсутствовало портмоне, в котором находилось две тысячи долларов (20 купюр по 100 долларов), 60 тысяч рублей пятитысячными купюрами. После этого Янклович увидел своё портмоне у неизвестного, который передавал его другому человеку, стоявшему впереди него, — рассказал собеседник агентства.

Янклович пытался задержать одного из карманников, но тому удалось выскочить из автобуса. Пожилой мужчина бросился в погоню за предполагаемыми сообщниками вора. По словам потерпевшего, двое мужчин в чёрной одежде и женщина перебежали Садовое кольцо, лавируя среди потока машин, и скрылись во дворах домов на Краснопролетарской улице. В силу возраста Янклович не смог за ними угнаться и в конце концов потерял из виду.

Полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.