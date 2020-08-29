СКР проведёт проверку из-за потери государством контроля над активами Башкирской содовой компании

Следственный комитет РФ проведёт доследственную проверку причин сокращения госакций в капитале Башкирской содовой компании (БСК). Соответствующее поручение сегодня дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий — Башкирской содовой компании, — говорится в сообщении СК.
Деньги с содовой. Как у государства увели Башкирскую содовую компанию и почему офшоры Кипра теперь зарабатывают миллиардыПрезидент России Владимир Путин потребовал разобраться с приватизацией крупнейшего в России предприятия по производству соды, ясно намекнув, что коммерсанты только зарабатывают деньги, ничего не вкладывая в развитие стратегического для России предприятия. Лайф разбирался, кто владеет этим предприятием и почему хозяева забывают о людях и интересах России.
В рамках проверки следователи должны будут выяснить обстоятельства сделки, в результате которой государство потеряло контроль над активами предприятия. Также будет установлена законность приватизации и перехода прав на имущественные комплексы. По результатам доследственной проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям ответственных лиц, и в случае нарушения ими российского законодательства будут приняты соответствующие меры.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал деятельность БСК. Глава государства указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а все деньги, зарабатываемые компанией, практически не инвестируются в развитие. Накануне Генпрокуратура РФ сообщила о выявленных нарушениях в отчуждении госакций БСК.