Корабль "Зелёный Дол" уничтожил "Калибрами" условного противника в Белом море

Малый ракетный корабль "Зелёный Дол" совершил протяжённый межфлотский переход, после чего провёл стрельбы ракетами "Калибр" по наземным целям из акватории Белого моря. Об успешном завершении учений сообщило командование Балтийского флота ВМФ России.

— В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль "Зелёный Дол" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне Чижа, — говорится в сообщении.

Как уточнили представители Балтийского флота, для проведения стрельб в северных широтах корабль выдвинулся из Балтики в сторону Финского залива, прошёл по Неве через Санкт-Петербург и попал в Ладожское озеро, откуда по Беломорско-Балтийскому каналу попал в Белое море. Общая протяжённость маршрута составила более 3,3 тысячи морских миль.

— В ближайшее время малый ракетный корабль тем же маршрутом совершит переход к месту постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу г. Балтийска, — уточнили в пресс-службе Балтфлота.

Отметим, корвет "Зелёный Дол" относится к проекту малых ракетных кораблей 2163, предназначенных для уничтожения морских целей в прибрежной зоне. А благодаря наличию крылатых ракет комплекса "Калибр" и артиллерийского вооружения корветы данного проекта способны эффективно поражать и наземные цели.