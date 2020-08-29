Во Франции под колёсами автомобиля погиб гендиректор компании "Бондюэль"

Во Франции трагически погиб генеральный директор всемирно известного бренда овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль. Он был сыном основателя компании Бруно Бондюэля. Об этом сообщает французский телеканал BFM .

Инцидент произошёл минувшей ночью. Бондюэль вместе с супругой и друзьями катался на велосипеде по городу Лиллю. Во время велопрогулки на группу наехал автомобиль и насмерть сбил генерального директора компании. Прибывшие на место врачи не смогли спасти ему жизнь. Водитель машины же скрылся с места ДТП, сейчас его ищет полиция.