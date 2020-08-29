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Во Франции под колёсами автомобиля погиб гендиректор компании "Бондюэль"

Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

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Фото © BFMTV

Во Франции трагически погиб генеральный директор всемирно известного бренда овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль. Он был сыном основателя компании Бруно Бондюэля. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Бондюэль вместе с супругой и друзьями катался на велосипеде по городу Лиллю. Во время велопрогулки на группу наехал автомобиль и насмерть сбил генерального директора компании. Прибывшие на место врачи не смогли спасти ему жизнь. Водитель машины же скрылся с места ДТП, сейчас его ищет полиция.

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По предварительным данным, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

Также сегодня ночью стало известно, что в Лос-Анджелесе после нескольких лет борьбы с раком скончался актёр Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Чёрная Пантера".

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