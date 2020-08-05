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В США скончался один из создателей компьютерной мыши

По предварительным данным, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

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Уильям Инглиш. Фото © Wikipedia

На 92-м году жизни в американском штате Калифорния скончался один из конструкторов первой в мире компьютерной мыши Уильям Инглиш.

Отметим, Уильям Инглиш родился в 1929 году в семье инженера-электрика в штате Кентукки. После прохождения службы на флоте он устроился на работу в Стэнфордский научно-исследовательский институт, где вместе с Хьюиттом Крейном создал одно из первых своих устройств — полностью магнитный арифметический считыватель. Позднее разработчик стал работать в команде с Дугласом Энгельбартом. Именно они придумали концепцию устройства, с помощью которого человек мог бы управлять процессами в компьютере, более известного в настоящее время как компьютерная мышь.

Хотя первая мышь была похожа скорее на кирпич. Это был прямоугольный деревянный брусок с единственной кнопкой и двумя роликами, отвечавшими за перемещение мыши по вертикали и горизонтали. Однако разработка не принесла денег её создателям, поскольку правообладателем на неё был работодатель Инглиша и Энгельбарта.

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