В США скончался один из создателей компьютерной мыши

Отметим, Уильям Инглиш родился в 1929 году в семье инженера-электрика в штате Кентукки. После прохождения службы на флоте он устроился на работу в Стэнфордский научно-исследовательский институт, где вместе с Хьюиттом Крейном создал одно из первых своих устройств — полностью магнитный арифметический считыватель. Позднее разработчик стал работать в команде с Дугласом Энгельбартом. Именно они придумали концепцию устройства, с помощью которого человек мог бы управлять процессами в компьютере, более известного в настоящее время как компьютерная мышь.