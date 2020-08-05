Пол Маккартни раскрыл секрет распада The Beatles

Один из создателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни назвал причиной распада коллектива ссору, которую сравнил с семейной.

— Теперь я понимаю, что мы были семьёй, а в семьях иногда случаются ссоры. Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это. Так что, я думаю, распад произошёл после одной из таких ссор, — приводит его слова британский журнал GQ.

Однако Маккартни назвал большим заблуждением мнение общественности о том, что все участники группы ненавидели друг друга на момент распада ливерпульской четвёрки.

Музыкант также разъяснил, зачем подал в суд на своих бывших коллег. По его словам, сделано это было для защиты песен группы, права на которые принадлежали бизнесмену Аллену Клейну, в конце 1960-х считавшемуся менеджером коллектива.

Маккартни добавил, что поверил в мысль, что был тем парнем, разбившим группу, и годами винил себя в этом.

Отметим, основанная в 1960 году группа The Beatles распалась в 1970-м, но за десять лет успела оказать огромное влияние на развитие мировой музыки. Шесть из 14 альбомов коллектива получили статус бриллиантовых, а журнал The Rolling Stone поставил группу на первое место в списке величайших исполнителей всех времён.