Глава ВЦИОМ сообщил, что харрасмент становится для россиян реальной проблемой

Домогательства становятся для жителей России реальной проблемой, от которой нужно защищаться. Такое мнение высказал глава Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

— Можно сказать, что проблема харассмента существует, по крайней мере, целый ряд действий, высказываний, взглядов, движений, которые на Западе к этому относят, беспокоят значительную часть наших с вами соотечественников, причем не только женщин, но и мужчин, — отметил он в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому большая часть жителей страны (87%) никогда не сталкивалась с физическим контактом на работе, однако 9% имели дело с подобными домогательствами. Глава ВЦИОМ призвал относиться к первой цифре с долей скептицизма, так как многие не раскрывают подобные истории из своей жизни, когда им задают прямой вопрос.

По словам Фёдорова, из тени проблему может вытащить молодёжь, что и подтверждается результатами опроса. Большинство людей, считающих приставания или оскорбительными, являются представителями молодого поколения.

— Как известно, молодёжи принадлежит будущее, хотим мы того или нет, и нам нужно смотреть на молодых людей, понимая, что через 10-20 лет их точка зрения, скорее всего, станет доминирующей, — отметил глава ВЦИОМ.