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Тепло и без дождя. Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

А совсем скоро в столицу нагрянут "противные осенние дожди".

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В Москве 5 августа ожидается переменная облачность и от 25 до 27 градусов тепла. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Осадков не предвидится. Ветер южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. Относительная влажность — около 40%.

Синоптики предупреждают, что люди, которые плохо переносят жару, могут почувствовать недомогание, головокружение, головные боли и скачки артериального давления.

Тепло в Петербург вернётся уже в выходные

Да и в течение всего августа температура в Северной столице превысит климатическую норму.

А скоро в столицу нагрянет похолодание и придут "противные осенние дожди".

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