Тепло и без дождя. Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

В Москве 5 августа ожидается переменная облачность и от 25 до 27 градусов тепла. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
Осадков не предвидится. Ветер южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. Относительная влажность — около 40%.
Синоптики предупреждают, что люди, которые плохо переносят жару, могут почувствовать недомогание, головокружение, головные боли и скачки артериального давления.
Тепло в Петербург вернётся уже в выходныеДа и в течение всего августа температура в Северной столице превысит климатическую норму.
А скоро в столицу нагрянет похолодание и придут "противные осенние дожди".