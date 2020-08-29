Путин наградил солиста "Любэ" орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского народного артиста России, солиста рок-группы "Любэ" Николая Расторгуева. Документ опубликован на портале правовых актов.

— За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Расторгуева Николая Вячеславовича , — говорится в указе.

Ордена Александра Невского также удостоен художник Леонид Шварцман — создатель образа Чебурашки, известный по работам над любимыми россиянами мультфильмами: "Крокодил Гена", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Котёнок по имени Гав", "Дядя Стёпа — милиционер" и "38 попугаев".