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Путин наградил солиста "Любэ" орденом Александра Невского

Аналогичной награды удостоен создатель образа Чебурашки, всемирно известный художник анимационного кино Леонид Шварцман.

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Фото © "Одноклассники" / Группа Любэ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского народного артиста России, солиста рок-группы "Любэ" Николая Расторгуева. Документ опубликован на портале правовых актов.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Расторгуева Николая Вячеславовича, — говорится в указе.

Ордена Александра Невского также удостоен художник Леонид Шварцман — создатель образа Чебурашки, известный по работам над любимыми россиянами мультфильмами: "Крокодил Гена", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Котёнок по имени Гав", "Дядя Стёпа — милиционер" и "38 попугаев".

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Автором слов к новой композиции стала поэт-песенник Джахан Поллыева, а режиссёром клипа выступил Фёдор Пасеков.

Ранее Путин подписал указ о присвоении ордена Александра Невского бывшему главному тренеру футбольного клуба "Локомотив" Юрию Сёмину.

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