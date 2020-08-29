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Правительство Южной Осетии отправлено в отставку

Накануне о сложении полномочий заявил премьер-министр страны.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Правительство Южной Осетии в полном составе ушло в отставку. Соответствующее решение принял президент Анатолий Бибилов. Текст его указа появился на сайте главы республики.

Согласно документу временно исполняющим обязанности председателя правительства назначен вице-премьер Южной Осетии Геннадий Бекоев. Нынешний кабмин будет выполнять свои функции до тех пор, пока не будет сформирован новый состав.

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Накануне о своей отставке объявил премьер-министр республики Эрик Пухаев. Причиной его решения стали массовые протесты после смерти одного из задержанных по делу о покушении на министра внутренних дел республики. Самого министра также отстранили от работы.

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