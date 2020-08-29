Акция "Ночь кино" пройдёт в 69 регионах России

Почти 70 регионов России присоединятся к ежегодной акции "Ночь кино". В этот раз зрителей ожидают показы наиболее кассовых фильмов года, творческие встречи, лекции о кинематографе и другие события, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

В рамках акции запланировано более 400 мероприятий. В программу "Ночи кино" вошли три отечественные картины: комедия "Холоп" Клима Шипенко, спортивная мелодрама "Лёд-2" Жоры Крыжовникова и анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк — 4". Те, кто не сможет присутствовать на кинопоказах очно, получат возможность присоединиться к просмотру онлайн.

— В 20:00 по местному времени на площадках всех участвующих регионов планируется показ трёх самых кассовых российских фильмов 2020 года, которые были созданы при поддержке Фонда кино. Мы также планируем транслировать некоторые мероприятия на портале "Культура.РФ", — рассказал на пресс-конференции замминистра культуры Максим Ксензов.