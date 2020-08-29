Миллиарды рублей предложено выделить на приведение в порядок исторических центров городов

В России могут заняться реновацией исторических центров российских городов. Соответствующий проект постановления правительства появился сегодня на федеральном портале проектов нормативных актов.

Главной задумкой стало повышение туристической привлекательности населённых пунктов. Первыми новый проект смогут опробовать на себе Углич, Тула и Нижний Новгород. Планируется, что реновация их исторических центров начнётся уже в 2021 году.

В рамках проекта предусмотрена суммарная господдержка в объёме девяти миллиардов рублей, которые могут пойти на благоустройство улиц и пешеходных зон, оснащение исторических зданий подсветкой, создание парковочных площадок для туристических автобусов и такси, а также реконструкцию зданий, противоречащих исторической застройке.