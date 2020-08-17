"Уникальная реставрация". Северный речной вокзал в Москве готовится к открытию — видео

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В Москве завершается реконструкция легендарного Северного речного вокзала. Уже в сентябре москвичи и гости столицы смогут побывать в главном здании, которое долгое время было закрыто. Ремонт внутри почти закончен. Рабочие завершают реставрацию декора.

— В 2018 году мы приступили к противоаварийным работам, успешно завершили их в 2019 году и с мая мы начали реставрационные работы — фасадные, внутреннего убранства, мрамора, балюстрад, живописи, — рассказал Лайфу Сергей Рамазанов, и.о. директора Северного речного вокзала.

Где-то в 60-е годы прошлого века Речной вокзал прекратил своё существование как объект транспортной инфраструктуры. Здание пришло в запустение, а теперь, после реконструкции, архитектурный памятник вернёт своё прямое назначение — от пристаней будут отчаливать теплоходы.

Уже закончен ремонт 17 причалов, вскоре появится ещё и парк. В нём расположатся три бассейна с подогревом, пункты проката и детские площадки. Кроме того, в ближайшее время на шпиль здания будет водружена позолоченная звезда, усыпанная полудрагоценными камнями. Пятиметровую фигуру восстановили с помощью уникальных технологий.