Зеленского обвинили в навязывании украинцам "комплекса малоросса" русскими песнями

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева по случаю Дня независимости страны стало ещё одной его попыткой навязать украинцам "комплекс малоросса". С таким обвинением в адрес главы государства выступил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка. Парламентарию не понравилось, что во время праздничного концерта в честь национального праздника прозвучали песни на русском языке.
— Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства — первого сорта и второго сорта. <...> То, что прозвучало на Софийской площади, — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса, — сказал депутат в эфире телеканала NTA, не уточнив, в чём проявляется данный комплекс.
Политический террор на Украине. Почему расстреляли автобус с активистамиНесмотря на то что Владимир Зеленский выдвигался как "пророссийский" кандидат, человек, обещающий прекратить войну в Донбассе и нападки на русских граждан Украины, его политическая практика почти ничем не отличается от практики Петра Порошенко.
Как сообщал Лайф, ранее на Украине бывший депутат Верховной рады из фракции "Народного фронта" Леонид Емец обозвал русский "языком животных".