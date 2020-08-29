Зеленского обвинили в навязывании украинцам "комплекса малоросса" русскими песнями

Политический террор на Украине. Почему расстреляли автобус с активистами Несмотря на то что Владимир Зеленский выдвигался как "пророссийский" кандидат, человек, обещающий прекратить войну в Донбассе и нападки на русских граждан Украины, его политическая практика почти ничем не отличается от практики Петра Порошенко.