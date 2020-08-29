Политический террор на Украине. Почему расстреляли автобус с активистами

На трассе Киев — Харьков обстрелян автобус с активистами общественного движения "Патриоты — За жизнь".

Полиция Харьковской области уточнила, что погибших и похищенных нет, есть двое раненых — один в руку, другой в ногу. Оба сейчас в больнице. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия. Возбуждено дело по статье "Хулиганство". Позже стало известно, что напавшие на автобус неонацисты из объединения "Национальный корпус" задержаны полицией.

— Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах, — прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь, лидер украинских неонацистов Андрей Билецкий заявил , что "парней" нужно наградить.

— Я надеюсь, что Служба безопасности Украины, которая должна этим заниматься, Генеральная прокуратура будут иметь в этом плане волю, совесть и характер и наградят этих парней медалями за борьбу с сепаратизмом, и всё на этом, — заявил он.

Публицист Ростислав Ищенко считает, что в данном случае речь идёт о том, что одна группа радикальных националистов напала на другую группу радикальных националистов.

— Если выяснение отношений между Гитлером и Рёмом можно назвать политическим террором, то да, это политический террор. Однако политический террор на Украине реализуется с 2014 года и не прекращается. Раньше он был направлен на чужих, а теперь на своих. Причина предельно проста: все националисты кормятся с руки Авакова, между ними стоит важный вопрос, кому больше достанется, вот и всё, — подчеркнул Ищенко.

Политолог Александр Роджерс полагает, что террор является системообразующим элементом постмайданной Украины — вряд ли следует ожидать какого-то наказания для задержанных преступников.

— Как только так называемая революция гидности произошла, террор стал постоянным. Это ключевое оружие правящего режима. Они начали с убийств народных депутатов, потом медийных фигур — тот же Олесь Бузина и много других. Меня, например, хотели убить, но я убежал, — говорит Роджерс. — Вряд ли мы увидим справедливый судебный процесс. Мы же видим, что убийца Бузины так и не сел, что бывший главарь "Правого сектора" (организация запрещена в России. — Прим. ред.) Стерненко, убивший в Одессе человека ножом, так и не сел. Они будут угрожать судьям, устраивать провокации, кидать фаеры и камни. Я не верю, что на современной Украине способен по таким процессам состояться справедливый суд. По крайней мере, прецедентов таких нет.

Публицист и аналитик Анатолий Вассерман полагает, что нет ничего удивительного в том, что во время правления Владимира Зеленского линия на агрессивное подавление инакомыслия, заданная Петром Порошенко, продолжила своё развитие почти без изменений.

— Есть очень важный момент: большинство граждан Украины — русские. Агентство Global ещё в 2008 году посчитало и пришло к выводу, что русский родной для ⅚ населения страны. Выяснили они это не путём прямого опроса, а через косвенные данные, посмотрели на то, бланк на каком языке предпочитают брать интервьюируемые граждане. То есть эти данные косвенные и не поддающиеся подтасовке. Поэтому абсолютно любой президент Украины, желающий сохранять формальную независимость от России, будет вынужден действовать против интересов большей части народа. Всё остальное — это уже технические детали. Зеленский, в отличие от Порошенко, вряд ли посылал этих боевиков самостоятельно, достаточно того, что бессменный "пахан" МВД Аваков, от которого уголовщиной разило ещё в мирные времена, крышует всех боевиков с 2014 года. Соответственно, уже более шести лет он определяет политику Украины в отношении тех, кого считают "недостаточно" украинцем, — отметил Вассерман.