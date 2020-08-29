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Политический террор на Украине. Почему расстреляли автобус с активистами

Несмотря на то что Владимир Зеленский выдвигался как "пророссийский" кандидат, человек, обещающий прекратить войну в Донбассе и нападки на русских граждан Украины, его политическая практика почти ничем не отличается от практики Петра Порошенко.

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Фото © 112.ua

На трассе Киев — Харьков обстрелян автобус с активистами общественного движения "Патриоты — За жизнь".

Полиция Харьковской области уточнила, что погибших и похищенных нет, есть двое раненых — один в руку, другой в ногу. Оба сейчас в больнице. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия. Возбуждено дело по статье "Хулиганство". Позже стало известно, что напавшие на автобус неонацисты из объединения "Национальный корпус" задержаны полицией.

Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах, прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь, лидер украинских неонацистов Андрей Билецкий заявил, что "парней" нужно наградить.

Я надеюсь, что Служба безопасности Украины, которая должна этим заниматься, Генеральная прокуратура будут иметь в этом плане волю, совесть и характер и наградят этих парней медалями за борьбу с сепаратизмом, и всё на этом, заявил он.

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Публицист Ростислав Ищенко считает, что в данном случае речь идёт о том, что одна группа радикальных националистов напала на другую группу радикальных националистов.

Если выяснение отношений между Гитлером и Рёмом можно назвать политическим террором, то да, это политический террор. Однако политический террор на Украине реализуется с 2014 года и не прекращается. Раньше он был направлен на чужих, а теперь на своих. Причина предельно проста: все националисты кормятся с руки Авакова, между ними стоит важный вопрос, кому больше достанется, вот и всё, — подчеркнул Ищенко.

Политолог Александр Роджерс полагает, что террор является системообразующим элементом постмайданной Украины — вряд ли следует ожидать какого-то наказания для задержанных преступников.

Фото © 112.ua

Как только так называемая революция гидности произошла, террор стал постоянным. Это ключевое оружие правящего режима. Они начали с убийств народных депутатов, потом медийных фигур — тот же Олесь Бузина и много других. Меня, например, хотели убить, но я убежал, — говорит Роджерс. Вряд ли мы увидим справедливый судебный процесс. Мы же видим, что убийца Бузины так и не сел, что бывший главарь "Правого сектора" (организация запрещена в России. — Прим. ред.) Стерненко, убивший в Одессе человека ножом, так и не сел. Они будут угрожать судьям, устраивать провокации, кидать фаеры и камни. Я не верю, что на современной Украине способен по таким процессам состояться справедливый суд. По крайней мере, прецедентов таких нет.

Публицист и аналитик Анатолий Вассерман полагает, что нет ничего удивительного в том, что во время правления Владимира Зеленского линия на агрессивное подавление инакомыслия, заданная Петром Порошенко, продолжила своё развитие почти без изменений.

Есть очень важный момент: большинство граждан Украины — русские. Агентство Global ещё в 2008 году посчитало и пришло к выводу, что русский родной для ⅚ населения страны. Выяснили они это не путём прямого опроса, а через косвенные данные, посмотрели на то, бланк на каком языке предпочитают брать интервьюируемые граждане. То есть эти данные косвенные и не поддающиеся подтасовке. Поэтому абсолютно любой президент Украины, желающий сохранять формальную независимость от России, будет вынужден действовать против интересов большей части народа. Всё остальное — это уже технические детали. Зеленский, в отличие от Порошенко, вряд ли посылал этих боевиков самостоятельно, достаточно того, что бессменный "пахан" МВД Аваков, от которого уголовщиной разило ещё в мирные времена, крышует всех боевиков с 2014 года. Соответственно, уже более шести лет он определяет политику Украины в отношении тех, кого считают "недостаточно" украинцем, отметил Вассерман.

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Напомним, огромное количество неофициальных неонацистских группировок на Украине появилось после 2014 года. Их задачу называли прямо — "держать вату", то есть не давать вести хоть какую-то деятельность жителям территорий, несогласных с позицией тотальной украинизации и бандерофикации страны. Стоит отметить, что в ходе реальных боевых действий батальоны территориальной обороны, в которые и собирали различных уголовников и неонацистов, показывали весьма скромные результаты, зачастую обращаясь в бегство при боевом соприкосновении с ополченцами народных республик Донбасса.

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