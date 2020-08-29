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Илон Маск рассказал, сколько будет стоить чипирование людей

По словам предпринимателя, технология поможет лечить неврологические заболевания.

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Фото © Zuma / ТАСС

Изобретатель-миллиардер Илон Маск рассказал, сколько будет стоит чипирование человека, в ходе трансляции на YouTube. Он считает, что сначала вживление импланта будет довольно дорогим, но со временем подешевеет.

— Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию, — заявил предприниматель.

Илон Маск поднялся на четвёртое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Он обошёл генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Также он отметил, что в компании Neuralink, которая занимается разработкой чипов, хотят сделать операции по вживлению имплантов полностью автоматизированными. Наличие у человека чипа будет незаметным для окружающих, добавил Маск.

Ранее Илон Маск и его компания протестировали свои чипы на свинье. По словам изобретателя, имплант размером с монету слился с костной тканью черепа и стал незаметен извне. Использовать его можно будет для лечения неврологических заболеваний и даже депрессии.

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