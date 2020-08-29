Илон Маск рассказал, сколько будет стоить чипирование людей

Изобретатель-миллиардер Илон Маск рассказал, сколько будет стоит чипирование человека, в ходе трансляции на YouTube. Он считает, что сначала вживление импланта будет довольно дорогим, но со временем подешевеет.

— Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию, — заявил предприниматель.

Также он отметил, что в компании Neuralink, которая занимается разработкой чипов, хотят сделать операции по вживлению имплантов полностью автоматизированными. Наличие у человека чипа будет незаметным для окружающих, добавил Маск.