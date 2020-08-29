Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Пермском крае нашли тело 10-летней девочки. Под подозрением подросток

За свои 16 лет парень уже успел получить судимость.

188

Фото © LifeShot

В Пермском крае нашли тело десятилетней девочки, которая пропала четыре дня назад. Поисковики обнаружили маленькую Иру накануне днём всего в сотне метров от её дома в посёлке Калино.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, следователи уже задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток, который ранее уже был судим за преступления имущественного характера. Против парня возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а правоохранительные органы также занялись проверкой семьи погибшей девочки.

В Башкирии друзья случайно задушили девочку

Предположительно, ребёнок погиб во время игры.

Накануне Лайф рассказывал, что в Иркутской области правоохранители задержали бывшего следователя, который обвиняется в изнасиловании и убийстве. На момент преступления он работал в правоохранительных органах и сам вёл расследование этого дела.

Выбор редакции

Loading...