В Пермском крае нашли тело 10-летней девочки. Под подозрением подросток

В Пермском крае нашли тело десятилетней девочки, которая пропала четыре дня назад. Поисковики обнаружили маленькую Иру накануне днём всего в сотне метров от её дома в посёлке Калино.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, следователи уже задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток, который ранее уже был судим за преступления имущественного характера. Против парня возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а правоохранительные органы также занялись проверкой семьи погибшей девочки.