Кабмин выделит более 34 млрд для выплат на детей от трёх до семи лет

Из Резервного фонда Правительства РФ будут выделены средства регионам и Байконуру на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, сообщается на сайте кабмина.
На выплату детских пособий из резервов планируется направить 34,3 миллиарда рублей. Помощь могут получить российские семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Размер пособия в среднем по стране составляет 5500 рублей.
Льготные лекарства для детей. Какие препараты можно получить бесплатно и кому они положеныЛайф разбирался, кому из родителей положены лекарственные льготы и какие препараты для детей можно получить бесплатно.
Ранее экономисты и политики поделились мнением, могут ли власти страны принять решение о новой волне выплат по десять тысяч рублей на ребёнка и случится ли это до 1 сентября.