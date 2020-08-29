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Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами

Им будут вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Российский дизайнер Артемий Лебедев награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО "Студия Артемия Лебедева", — говорится в тексте президентского указа.

Аналогичной медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоена и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская.

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Сергей Аксёнов подарил тульской школьнице путёвку в "Артек" и выразил благодарность её родителям.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко.

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