Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами

Российский дизайнер Артемий Лебедев награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
— За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО "Студия Артемия Лебедева", — говорится в тексте президентского указа.
Аналогичной медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоена и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская.
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Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко.