Регионы получат деньги на перевод автомобилей с бензина на газ

Российские регионы получат дополнительные субсидии для перевода автомобилей с бензина на газ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечают на сайте Правительства РФ, максимальный размер субсидии увеличили с 25 до 75 миллионов рублей. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости работ по переводу машин с бензина на газ. В июне Мишустин увеличил нормативы с 30 до 60%.

В рамках госпрограммы "Развитие энергетики" правительство планирует увеличить объём потребления газа автомобилистами до 2,7 миллиарда кубометров. Сделать это планируют к концу 2024 года. Также в регионах идёт работа по развитию необходимой инфраструктуры — в течение пяти лет в России построят более тысячи газовых заправок.