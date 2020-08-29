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Регионы получат деньги на перевод автомобилей с бензина на газ

Теперь размер субсидий может составить до 75 миллионов рублей.

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Фото © Pixabay

Российские регионы получат дополнительные субсидии для перевода автомобилей с бензина на газ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечают на сайте Правительства РФ, максимальный размер субсидии увеличили с 25 до 75 миллионов рублей. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости работ по переводу машин с бензина на газ. В июне Мишустин увеличил нормативы с 30 до 60%.

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Принимать и выдавать документы смогут работники многофункциональных центров, а вот остальное останется за сотрудниками ГИБДД.

В рамках госпрограммы "Развитие энергетики" правительство планирует увеличить объём потребления газа автомобилистами до 2,7 миллиарда кубометров. Сделать это планируют к концу 2024 года. Также в регионах идёт работа по развитию необходимой инфраструктуры — в течение пяти лет в России построят более тысячи газовых заправок.

Ранее Лайф рассказывал, как изменились тарифы на газ для автомобилистов в августе.

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