В Южной Америке нашли окаменевший лес возрастом десять миллионов лет

На территории плато Альтиплано в Перу нашли древний окаменевший лес. Он был захоронен под пеплом вулкана примерно десять миллионов лет назад, когда та часть Анд была в два раза ниже, чем сейчас. Об этом пишет научный журнал Science Advances.

Фото © Smithsonian Tropical Research Institute

— Эти находки говорят нам о том, что высота местности, а также тип растительности за очень короткое время резко сменились. Это подтверждает популярную теорию о том, что тектонические подъёмы в этой области Анд происходили в виде очень быстрых и коротких рывков, — пишет один из авторов исследования Карлос Харамильо.

Отмечается, что чаще всего древняя растительность сохраняется в виде окаменелых отпечатков листьев или стволов деревьев. А вот находки целых "лесов" с полноценными окаменевшими стволами деревьев встречаются очень редко.

Фото © Smithsonian Tropical Research Institute

Впервые такой лес был обнаружен в США неподалёку от города Гилбоа в конце XIX века. Окаменелые стволы, кроны и корни деревьев девонского периода случайно нашли шахтёры. Изучение находки показало, что этот лес дожил до наших дней благодаря тому, что его полностью накрыл пепел доисторического вулкана.