Стало известно, когда пройдут новые испытания гиперзвуковых ракет "Циркон"

Очередной испытательный запуск с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" перспективной гиперзвуковой ракеты "Циркон" может состояться в сентябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сразу два своих источника в оборонно-промышленном комплексе.
— Новый запуск ракеты с "Горшкова" запланирован на сентябрь, — сказал в кулуарах форума "Армия-2020" один из собеседников агентства.
Другой источник подтвердил эти планы военных, добавив, что рассматривается возможность стрельбы одновременно двумя гиперзвуковыми ракетами по двум разным целям.
Отметим, что первый запуск "Циркона" также прошёл с борта фрегата "Адмирал Горшков" в начале этого года из акватории Баренцева моря. Тогда ракета, пролетев более 500 километров, успешно поразила мишень на берегу.
"Пробьёт огромную дыру в авианосце". В США оценили угрозу российских "Цирконов"Защититься от попадания "Циркона" крайне сложно из-за его высокой манёвренности, это всё равно "что стрелять пулей в пулю", отмечают американские эксперты.
Как сообщал Лайф, ранее в Белом море малый ракетный корабль "Зелёный Дол" уничтожил "Калибрами" условного противника в ходе учений.