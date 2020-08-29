Стало известно, когда пройдут новые испытания гиперзвуковых ракет "Циркон"

Очередной испытательный запуск с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" перспективной гиперзвуковой ракеты "Циркон" может состояться в сентябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сразу два своих источника в оборонно-промышленном комплексе.

— Новый запуск ракеты с "Горшкова" запланирован на сентябрь, — сказал в кулуарах форума "Армия-2020" один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эти планы военных, добавив, что рассматривается возможность стрельбы одновременно двумя гиперзвуковыми ракетами по двум разным целям.

Отметим, что первый запуск "Циркона" также прошёл с борта фрегата "Адмирал Горшков" в начале этого года из акватории Баренцева моря. Тогда ракета, пролетев более 500 километров, успешно поразила мишень на берегу.