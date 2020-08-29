Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Стало известно, когда пройдут новые испытания гиперзвуковых ракет "Циркон"

По предварительным данным, рассматривается возможность залповой стрельбы.

28
Post cover

Фрегат "Адмирал Горшков". Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Очередной испытательный запуск с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" перспективной гиперзвуковой ракеты "Циркон" может состояться в сентябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сразу два своих источника в оборонно-промышленном комплексе.

Новый запуск ракеты с "Горшкова" запланирован на сентябрь, — сказал в кулуарах форума "Армия-2020" один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эти планы военных, добавив, что рассматривается возможность стрельбы одновременно двумя гиперзвуковыми ракетами по двум разным целям.

Отметим, что первый запуск "Циркона" также прошёл с борта фрегата "Адмирал Горшков" в начале этого года из акватории Баренцева моря. Тогда ракета, пролетев более 500 километров, успешно поразила мишень на берегу.

"Пробьёт огромную дыру в авианосце". В США оценили угрозу российских "Цирконов"

Защититься от попадания "Циркона" крайне сложно из-за его высокой манёвренности, это всё равно "что стрелять пулей в пулю", отмечают американские эксперты.

Как сообщал Лайф, ранее в Белом море малый ракетный корабль "Зелёный Дол" уничтожил "Калибрами" условного противника в ходе учений.

Выбор редакции

Loading...