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Учёные случайно увеличили полезные свойства "японской водки"

Однако все минусы, характерные для спиртного напитка, в нём по-прежнему остались.

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Фото © Pixabay

Учёным из Японии удалось сделать традиционный алкогольный напиток саке, известный также как "японская водка", более полезным. Достичь этого получилось благодаря новому штамму дрожжей, который, как выяснилось, способен улучшить самочувствие человека.

Как сообщается на сайте Института науки и технологий Нары, специалисты сделали это открытие совершенно случайно, когда пытались открыть штаммы дрожжей, толерантные к этанолу. Однако тот штамм, который был открыт, оказался куда интереснее, так как может производить большое количество аминокислот, играющих роль в цикле образования мочевины. Среди полезных свойств этих аминокислот — улучшение сна человека и снятие усталости. Тем не менее открытые полезные свойства не отменяют того факта, что саке остаётся спиртным напитком, а алкоголь очень вреден для организма.

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