Учёные случайно увеличили полезные свойства "японской водки"

Как сообщается на сайте Института науки и технологий Нары, специалисты сделали это открытие совершенно случайно, когда пытались открыть штаммы дрожжей, толерантные к этанолу. Однако тот штамм, который был открыт, оказался куда интереснее, так как может производить большое количество аминокислот, играющих роль в цикле образования мочевины. Среди полезных свойств этих аминокислот — улучшение сна человека и снятие усталости. Тем не менее открытые полезные свойства не отменяют того факта, что саке остаётся спиртным напитком, а алкоголь очень вреден для организма.