В Шотландии барашка продали за рекордные полмиллиона долларов

Видео © Texel Sheep Society

На аукционе Scottish National Texel Sale в шотландском Ланарке баран ушёл с молотка за 367,5 тысячи фунтов (более 490,6 тысячи долларов, или около 36 миллионов рублей). Цена стала рекордной не только для Великобритании, но и для всего мира.

Как сообщается на сайте торгов, самым дорогим в истории бараном оказался Double Diamond ("Двойной бриллиант"), принадлежавший фермеру Чарли Бодену из города Стокпорта. Начальная цена барашка породы тексель составляла 10,5 тысячи фунтов (около 14 тысяч долларов), но покупатели вступили за него в настоящую борьбу. Победил самый щедрый.

Бараны породы тексель в Великобритании ценятся очень высоко из-за отличного качества их мяса. Предыдущий рекорд в Ланарке был установлен более десяти лет назад. В 2009 году баран ушёл с молотка за 231 тысячу фунтов (308 тысяч долларов).