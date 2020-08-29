"Ежедневно, ежечасно, постоянно!" Доктор Мясников назвал средство, продлевающее жизнь

В современном мире малоподвижность является одной из главных причин ухудшения здоровья, однако не всегда и не у всех есть время и деньги на дорогие тренажёры, поэтому телеведущий, врач Александр Мясников рассказал о нескольких хитростях, продлевающих жизнь, которые можно использовать в повседневной жизни.

По словам доктора, самым эффективным способом являются физические нагрузки. Мясников призвал отказаться от лифта и использовать лестницу как бесплатный тренажёр. Если же подниматься надо высоко, то по лестнице можно пройти лишь часть пути. Также медик посоветовал перестать покупать продукты на несколько дней вперёд и чаще ходить в магазин. Этот совет, по его словам, поможет не только больше двигаться, но и разгрузит позвоночник от тяжёлых сумок.

Среди прочего Мясников назвал важным шагом к сохранению здоровья полный или частичный отказ от транспорта. Если такой возможности нет, то можно парковаться подальше от конечного пункта назначения или же выходить из автобуса на несколько остановок раньше.

— Хотите быть здоровым и долго жить? Вы должны двигаться! Причём в любых формах. Двигаться ежедневно, ежечасно, постоянно! — призвал врач в эфире телеканала "Россия 1".