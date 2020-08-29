Стало известно имя самого богатого театрального руководителя Москвы

Руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов стал самым богатым художественным руководителем московского театра за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте мэра и Правительства Москвы.

Согласно декларации артиста, в прошлом году он заработал более 64 миллионов рублей. В собственности у Хазанова также есть земельный участок и дом в Латвии, половина квартиры в России и машино-место, а также автомобиль Lexus. Помимо того, у худрука в пользовании также дачный участок, квартира и апартаменты.

Также стали известны доходы других худруков Москвы. Так, например, руководитель театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Дуров задекларировал 30,2 миллиона рублей, худрук Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежда Бабкина — 34,8 миллиона рублей, а руководитель Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Кирилл Серебренников — 25,6 миллиона рублей.

Меньше всех в прошлом году заработал Александр Калягин из московского театра Et Cetera. Он задекларировал девять миллионов рублей, дом и земельный участок в Латвии, полквартиры и машино-место в России, а также автомобиль Lexus. Также у него есть земельный участок площадью более двух тысяч квадратных метров, дачный дом, квартира и апартаменты.