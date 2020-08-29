Митинг жителей посёлка под Харьковом перерос в столкновения с цыганами

Фото © пресс-служба Нацполиции Украины

Примерно 500 жителей Харьковской области устроили народный сход у домов нескольких цыганских семей в Балаклейском районе. Люди требовали, чтобы те покинули регион, обвиняя их в росте преступности. Но конфликт быстро перерос в столкновения, спасать цыганские семьи от народного гнева пришлось сотрудникам нацполиции.

— Жители посёлка Андреевка Балаклейского района назначили мирную акцию, чтобы выразить недовольство действиями семей цыган, проживающих на территории района. У домов цыган собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения, — говорится в сообщении.

Фото © пресс-служба Нацполиции Украины

Полицейским удалось эвакуировать с места происшествия семьи цыган. Однако около 80 сотрудников продолжили находиться в посёлке. При этом некоторые из силовиков были вооружены автоматическим оружием.

— Полиция обеспечивает безопасность. Общественный порядок охраняют около 80 сотрудников отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения, — добавили в пресс-службе.

Фото © пресс-служба Нацполиции Украины

По данным украинских СМИ, конфликт резко вспыхнул после того, как 19 августа в районе был избит 19-летний местный житель. Граждане уверены, что за нападением стояли представители цыганской национальности.