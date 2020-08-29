Митинг жителей посёлка под Харьковом перерос в столкновения с цыганами

Фото © пресс-служба Нацполиции Украины
Примерно 500 жителей Харьковской области устроили народный сход у домов нескольких цыганских семей в Балаклейском районе. Люди требовали, чтобы те покинули регион, обвиняя их в росте преступности. Но конфликт быстро перерос в столкновения, спасать цыганские семьи от народного гнева пришлось сотрудникам нацполиции.
— Жители посёлка Андреевка Балаклейского района назначили мирную акцию, чтобы выразить недовольство действиями семей цыган, проживающих на территории района. У домов цыган собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения, — говорится в сообщении.
Фото © пресс-служба Нацполиции Украины
Полицейским удалось эвакуировать с места происшествия семьи цыган. Однако около 80 сотрудников продолжили находиться в посёлке. При этом некоторые из силовиков были вооружены автоматическим оружием.
— Полиция обеспечивает безопасность. Общественный порядок охраняют около 80 сотрудников отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения, — добавили в пресс-службе.
Фото © пресс-служба Нацполиции Украины
По данным украинских СМИ, конфликт резко вспыхнул после того, как 19 августа в районе был избит 19-летний местный житель. Граждане уверены, что за нападением стояли представители цыганской национальности.
Политический террор на Украине. Почему расстреляли автобус с активистамиНесмотря на то что Владимир Зеленский выдвигался как "пророссийский" кандидат, человек, обещающий прекратить войну в Донбассе и нападки на русских граждан Украины, его политическая практика почти ничем не отличается от практики Петра Порошенко.
Напомним, ранее недалеко от города Люботина Харьковской области произошёл другой громкий конфликт. Группа неизвестных заблокировала движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились члены общественного движения "Патриоты — за жизнь". Радикалы жестоко избили и обстреляли из травматического оружия находившихся внутри людей, после чего скрылись. Полиция провела спецоперацию по поимке нападавших, было задержано 14 человек. Лидер украинских националистов Андрей Билецкий призвал наградить нападавших.
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