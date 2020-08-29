В России может подорожать мороженое, которым Путин угощал Эрдогана

В России из-за введения обязательной маркировки подорожает мороженое. Об этом заявил гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев. Предприятие выпускает в том числе мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент России Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в 2019 году.

Как предположил Московцев в интервью РИА "Новости", цены могут подняться на 25–30%. По его словам, затраты предприятия на переоборудование только одной производственной площадки оцениваются в 300 миллионов рублей, что можно сопоставить с расходами на запуск нового производства. При этом, отмечает гендиректор, производительность труда из-за введения новых требований снизится на 40%.

— Рынок очень чувствителен к повышению цен, и прогнозировать, как это отразится на нём, очень сложно, — отметил Московцев.

Также он напомнил о росте цен на молочные продукты в 2018 году. Тогда в результате подорожания резко упал спрос, а восстановление отрасли затянулось на год. Кроме того, усилится конкуренция российских производителей мороженого с украинскими и белорусскими коллегами.