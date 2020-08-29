Истребители НАТО сопроводили российские самолёты во время учений морской авиации

Российские военные в рамках учений "Океанский щит — 2020" подняли в воздух 33 самолёта и 15 вертолётов Военно-морского флота РФ. Была задействована авиация Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов.
Как рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, в рамках учений десять дальних противолодочных самолётов Ту-142 выполнили плановый полёт над водами Чёрного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути, а также над нейтральными водами Тихого океана. Самолёты находились в воздухе 12 часов и преодолели свыше 10 тысяч километров. Военные лётчики отработали поставленные задачи, продемонстрировав профессионализм и полную готовность к реальным ситуациям в различных условиях и при любых обстоятельствах.
Российский Су-27 поднимался на перехват самолёта США над Чёрным моремПосле сопровождения борта истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
На некоторых участках полёта бомбардировщики сопровождались истребителями стран НАТО. При этом Евменов отметил, что нарушения воздушных границ и правил использования воздушного пространства не было. В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что перехваты со стороны иностранных ВВС происходили в районе Балтийского моря, над водами Северного Ледовитого и Тихого океанов.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что российские истребители поднимались в воздух для сопровождения американского бомбардировщика B-52H над Балтикой.