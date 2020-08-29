Истребители НАТО сопроводили российские самолёты во время учений морской авиации

Российские военные в рамках учений "Океанский щит — 2020" подняли в воздух 33 самолёта и 15 вертолётов Военно-морского флота РФ. Была задействована авиация Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов.

Как рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, в рамках учений десять дальних противолодочных самолётов Ту-142 выполнили плановый полёт над водами Чёрного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути, а также над нейтральными водами Тихого океана. Самолёты находились в воздухе 12 часов и преодолели свыше 10 тысяч километров. Военные лётчики отработали поставленные задачи, продемонстрировав профессионализм и полную готовность к реальным ситуациям в различных условиях и при любых обстоятельствах.

На некоторых участках полёта бомбардировщики сопровождались истребителями стран НАТО. При этом Евменов отметил, что нарушения воздушных границ и правил использования воздушного пространства не было. В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что перехваты со стороны иностранных ВВС происходили в районе Балтийского моря, над водами Северного Ледовитого и Тихого океанов.