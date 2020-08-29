В Москве десятки поклонников Майкла Джексона отметили 62-летие поп-звезды — видео

Видео с акции памяти артиста в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве прошла акция памяти Майкла Джексона. Сегодня всемирно известному певцу могло бы исполниться 62 года. Десятки человек собрались у памятника Фёдору Шаляпину на Новинском бульваре.

Поклонники музыканта зажгли свечи, украсили сквер возле памятника цветами, шариками, а также портретами Майкла Джексона, общались и слушали знаменитые хиты артиста. Некоторые даже оделись в стиле своего кумира. Мероприятие уже стало традиционным, поскольку проходит ежегодно.