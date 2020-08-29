Россияне купили туров по программе кешбэка на 1,4 млрд рублей

Граждане России приобрели туры на сумму примерно 1,4 млрд рублей по программе кешбэка за отдых внутри страны. Предварительные подсчёты журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

— У нас на данный момент предварительные итоги, "Мир" сейчас ещё досчитывает, у нас в целом покупок на 1,4 млрд рублей... Учитывая ситуацию и сроки, в которые мы запускали эту программу, мы оцениваем её результаты как позитивные, — заявила она.

Догузова отметила, что в случае продления программы кешбэка ведомство составит условия с учётом уже имеющегося опыта, приняв к сведению все пожелания и просьбы путешественников, туроператоров, бизнеса и правительства.