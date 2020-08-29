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Россияне купили туров по программе кешбэка на 1,4 млрд рублей

Ростуризм оценил результат как позитивный с учётом того, что акция была запущена в беспрецедентно короткие сроки.

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Фото © Pixabay

Граждане России приобрели туры на сумму примерно 1,4 млрд рублей по программе кешбэка за отдых внутри страны. Предварительные подсчёты журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

У нас на данный момент предварительные итоги, "Мир" сейчас ещё досчитывает, у нас в целом покупок на 1,4 млрд рублей... Учитывая ситуацию и сроки, в которые мы запускали эту программу, мы оцениваем её результаты как позитивные, — заявила она.

Догузова отметила, что в случае продления программы кешбэка ведомство составит условия с учётом уже имеющегося опыта, приняв к сведению все пожелания и просьбы путешественников, туроператоров, бизнеса и правительства.

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Для российских туристов выделено 15 миллиардов рублей из бюджета страны.

Ранее сообщалось, что программой компенсации за туры по России на 27 августа воспользовались уже 50 тысяч человек. В Ростуризме заявили об эффективности акции и задумались о повторном её проведении уже в этом году.

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