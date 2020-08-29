Разбиты семь авто. По Тюмени прокатился "разрушитель машин" на Chevrolet

Водитель на Chevrolet Lanos протаранил в разных частях Тюмени семь автомобилей, а затем бросил своего железного коня и сбежал. Пока владельцы покорёженных машин подсчитывают потери, "разрушителя металла" разыскивают полицейские.

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— На улице Малыгина водитель Chevrolet столкнулся с автомобилем Toyota, скрылся с места ДТП, поехал дальше по улице Холодильной, где повредил ещё несколько машин. В общей сложности он разбил семь автомобилей, — рассказали подробности случившегося в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

После этого "крушитель" поехал в сторону торгового центра "Премьер", бросил на обочину свою машину и сбежал. Владельца Chevrolet Lanos уже установили. В декабре прошлого года его поймали пьяным за рулём и лишили водительских прав. Сейчас полиция выясняет, кто находился в иномарке во время сегодняшнего "рейда".