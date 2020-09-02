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Осенние парки опасны. Врач рассказала, как опавшая листва помогает заболеть коронавирусом

Помимо походов на улицу стоит также ограничить себя в потреблении сахара.

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Фото © Pixabay

Осенняя прогулка в парке может быть заманчивой идеей, однако от неё лучше отказаться, поскольку в это время активизируются вирусы — при неудачном стечении обстоятельств есть риск подцепить ОРВИ или бронхит. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

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По её словам, более 50% людей — скрытые аллергики, осень, как и весна, — это тоже сезон аллергии, которая связана не с цветением растений, а уже с их увяданием. Когда идут дожди и опавшая листва начинает гнить, в ней развиваются грибки.

Те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает, — приводит издание слова врача.

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Учёный напомнил о самом явном симптоме CoViD-19 и перечислил признаки, при наличии которых можно выдохнуть с облегчением.

Терапевт также отмечает, что усугубляет ситуацию тот факт, что осенняя пора аллергии по времени совпадает с сезонной активизацией вирусных инфекций. При этом отдельное внимание в этот период стоит обратить на потребление сахара, поскольку при сахарном диабете бывают схожие клинические проявления с аллергией. К тому же сахар провоцирует кожные воспаления, через которые тоже может произойти заражение.

Ранее Лайф сообщал, что новая волна CoViD-19 будет ещё опаснее из-за сезонных ОРВИ.

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