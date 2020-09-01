Вакцинация от гриппа началась в Москве. Где сделать прививку и что для этого нужно

На территории столицы работает 450 пунктов.

Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Департамента здравоохранения Москвы

В Москве с 1 сентября стартовала программа вакцинации от гриппа, в рамках которой жители столицы смогут бесплатно сделать прививки во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 мобильных пунктах. Всего вакцинация будет проводиться в 450 местах, сообщил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

— 1 сентября в Москве начинается вакцинация от гриппа. В этом году это мероприятие является особенно важным, потому что предстоящий подъём сезонной заболеваемости 2020–2021 гг. имеет свои особенности. Поэтому защитить себя от гриппа именно сейчас — очень важная задача, когда ещё тёплая погода, — сказал он, отметив, что вакцинация является самой надёжной мерой защиты от инфекции.

Для удобства москвичей мобильные пункты будут располагаться у станций метро (36), Московского центрального кольца (2), на железнодорожных платформах (2), а также в центрах госуслуг (4). Для того чтобы получить прививку, понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед введением вакцины медики проводят осмотр и определяют возможные противопоказания, а после — выдают сертификат и дают устные рекомендации. По времени такая процедура занимает не больше 15 минут.

Сделать прививку в мобильных пунктах может любой желающий старше 18 лет, кроме беременных женщин — им необходимо обратиться в поликлинику. Дети могут пройти вакцинацию в школах, детских садах, колледжах и медучреждениях. Узнать время и место работы пунктов и другую информацию можно на сайте Депздрава Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.