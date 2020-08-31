Названы категории граждан, которые смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах Москвы

Не все категории граждан смогут сделать прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации в Москве. Об этом сегодня сообщил глава столичного Депздрава Алексей Хрипун. Несовершеннолетним, пожилым людям и беременным женщинам за прививкой придётся обращаться в поликлинику.

Врач назвал самое оптимальное время для прививки от гриппа Важно помнить, что защитные антитела в крови человека появляются лишь через две недели после вакцинации.

Он добавил, что все граждане, исключая вышеперечисленные категории, смогут вакцинироваться от гриппа в мобильном пункте независимо от их места регистрации. Хрипун также описал сам процесс. По его словам, всё займёт не более 15 минут. На месте будет подписано согласие на прививку, а из документов понадобится только паспорт. Кроме того, медики будут проводить осмотр и выявлять возможные противопоказания. По окончании гражданину будет выдан сертификат о пройденной вакцинации.