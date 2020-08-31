Свидетель защиты Ефремова рассказал о международной группе по расследованию дела актёра. Обратились даже в Голливуд

Дело о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова расследуется уже на международном уровне. Об этом заявил новый свидетель защиты актёра Леван Бадасян.

— Я записался в международную группу по расследованию дела Михаила Олеговича. Недавно было направлено письмо в Голливуд. Надо, чтобы там знали, что происходит с таким же актёром, как они, — сообщил он во время заседания Пресненского суда.

По словам Бадасяна, он хочет правды и пришёл в суд за истиной. Он отметил, что не является участником расследования, а просто наблюдает.

Ранее этот свидетель сообщил, что видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье сел человек.