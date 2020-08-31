Свидетель защиты Ефремова рассказал о международной группе по расследованию дела актёра. Обратились даже в Голливуд

Дело о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова расследуется уже на международном уровне. Об этом заявил новый свидетель защиты актёра Леван Бадасян.
— Я записался в международную группу по расследованию дела Михаила Олеговича. Недавно было направлено письмо в Голливуд. Надо, чтобы там знали, что происходит с таким же актёром, как они, — сообщил он во время заседания Пресненского суда.
По словам Бадасяна, он хочет правды и пришёл в суд за истиной. Он отметил, что не является участником расследования, а просто наблюдает.
Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и попросил суд выполнить его "последнее желание"Он добавил, что раньше всегда садился исключительно на пассажирское место.
Ранее этот свидетель сообщил, что видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье сел человек.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было.
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