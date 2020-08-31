Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и попросил суд выполнить его "последнее желание"

В Пресненском суде проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова. В ходе своего выступления актёр попросил суд назначить биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности, назвав это своим последним желанием перед "казнью".
— В старину суд выполнял последнее желание приговорённого к казни. Меня приговорили к казни ещё 9 июня на всех федеральных каналах. Я вас прошу — выполните моё последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности, — сказал Ефремов в зале суда.
"Он искал лучших". Пашаев объяснил, почему Ефремов вернулся к сотрудничеству с ним — видеоАдвокат подчеркнул, что актёр имеет право пользоваться его услугами.
Свою просьбу артист объяснил тем, что якобы никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в таких случаях он садится исключительно на пассажирское сиденье автомобиля. Ранее сторона защиты уже дважды просила провести экспертизу пассажирского места внедорожника, вылетевшего на встречку, однако и в третий раз суд отказал в ходатайстве.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было.