Ефремов заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и попросил суд выполнить его "последнее желание"

В Пресненском суде проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова. В ходе своего выступления актёр попросил суд назначить биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности, назвав это своим последним желанием перед "казнью".

— В старину суд выполнял последнее желание приговорённого к казни. Меня приговорили к казни ещё 9 июня на всех федеральных каналах. Я вас прошу — выполните моё последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности, — сказал Ефремов в зале суда.

Свою просьбу артист объяснил тем, что якобы никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в таких случаях он садится исключительно на пассажирское сиденье автомобиля. Ранее сторона защиты уже дважды просила провести экспертизу пассажирского места внедорожника, вылетевшего на встречку, однако и в третий раз суд отказал в ходатайстве.