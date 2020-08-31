"Он искал лучших". Пашаев объяснил, почему Ефремов вернулся к сотрудничеству с ним — видео

— Он искал лучших. Он сказал: "Я в очередной раз убедился". Это его право, это не моё право, — заявил юрист.

Защитник также рассказал, что нашёл доказательства того, что называющая себя гражданской женой погибшего после аварии курьера Сергея Захарова Ирина Стерхова якобы просто сдавала мужчине койко-место. Эту информацию участковому передали соседи. Ранее суд отказался признать Стерхову потерпевшей по уголовному делу.

Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита актёра настаивает на том, что во время аварии за рулём находился не Ефремов.