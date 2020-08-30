"Я их разнесу в суде!" Пашаев нашёл на видео первых секунд после ДТП деталь для спасения Ефремова

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заметил на видео первых секунд после смертельного ДТП деталь, которая, по его мнению, может спасти его подзащитного от тюрьмы. Юрист намерен с помощью этой "несостыковки" "разнести" своих оппонентов в суде.
Речь идёт о кадрах, на которых очевидцы помогают водителю выбраться из внедорожника Ефремова после страшной аварии. Пашаев обратил внимание на обувь выходящего из-за руля человека. По словам адвоката, водитель обут в белые кроссовки. Он напомнил, что актёра снимали на видео на месте аварии и был он в тот злополучный вечер в чёрной обуви.
— Это фейк низкой пробы... Как он успел, пока добрался сюда, быстро переобуться?! Я их разнесу в суде просто! Это настолько всё постановочно! — заявил Пашаев в эфире НТВ.
Отметим только, что адвокату Ефремова следует получше присмотреться к обнародованной видеозаписи. Приглядевшись, можно заметить, что обувь водителя чёрная, а вот два человека, которые под руку выводят его из машины, обуты в белые кроссовки.
"Чем я отличаюсь от других граждан?! Это несправедливо!" Полная речь Ефремова на суде — аудиоАртист пожаловался, что его дело рассматривается в спешке, а сторону обвинения в суде уже представляют семь человек.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита актёра настаивает на том, что во время аварии за рулём находился не Ефремов.