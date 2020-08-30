"Я их разнесу в суде!" Пашаев нашёл на видео первых секунд после ДТП деталь для спасения Ефремова

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заметил на видео первых секунд после смертельного ДТП деталь, которая, по его мнению, может спасти его подзащитного от тюрьмы. Юрист намерен с помощью этой "несостыковки" "разнести" своих оппонентов в суде.

Речь идёт о кадрах, на которых очевидцы помогают водителю выбраться из внедорожника Ефремова после страшной аварии. Пашаев обратил внимание на обувь выходящего из-за руля человека. По словам адвоката, водитель обут в белые кроссовки. Он напомнил, что актёра снимали на видео на месте аварии и был он в тот злополучный вечер в чёрной обуви.

— Это фейк низкой пробы... Как он успел, пока добрался сюда, быстро переобуться?! Я их разнесу в суде просто! Это настолько всё постановочно! — заявил Пашаев в эфире НТВ.

Отметим только, что адвокату Ефремова следует получше присмотреться к обнародованной видеозаписи. Приглядевшись, можно заметить, что обувь водителя чёрная, а вот два человека, которые под руку выводят его из машины, обуты в белые кроссовки.