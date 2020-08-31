Утверждавший об отсутствии Ефремова за рулём машины подслеповатый свидетель прошёл проверку на полиграфе

Свидетель защиты Михаила Ефремова Александр Кобец, который утверждал, что актёра не было за рулём в момент смертельного ДТП в центре Москвы, успешно прошёл проверку на детекторе лжи. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

— Я с ним встречался два раза. Пропустил через полиграф, — сказал адвокат в эфире телеканала НТВ.

Опираясь на свидетельства Кобеца, который якобы видел темноволосого мужчину лет сорока в жилетке за рулём автомобиля Ефремова, Пашаев продолжает настаивать на невиновности своего подзащитного, а видео, на котором очевидцы помогают артисту выбраться из машины, он считает фейком.

31 августа Пресненский суд Москвы возобновит рассмотрение дела о смертельном ДТП.