Свидетель защиты Михаила Ефремова Александр Кобец, который утверждал, что актёра не было за рулём в момент смертельного ДТП в центре Москвы, успешно прошёл проверку на детекторе лжи. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
— Я с ним встречался два раза. Пропустил через полиграф, — сказал адвокат в эфире телеканала НТВ.
Подслеповатый свидетель по делу Ефремова опознал за рулём человека, похожего на Ивана СтебуноваКобец признался, что перед случившимся выпил пива.
Опираясь на свидетельства Кобеца, который якобы видел темноволосого мужчину лет сорока в жилетке за рулём автомобиля Ефремова, Пашаев продолжает настаивать на невиновности своего подзащитного, а видео, на котором очевидцы помогают артисту выбраться из машины, он считает фейком.
"Я их разнесу в суде!" Пашаев нашёл на видео первых секунд после ДТП деталь для спасения ЕфремоваЭта зацепка позволяет юристу считать обнародованную запись фейком. О наличии у него оснований на это читателям Лайфа предлагаем судить самим.
31 августа Пресненский суд Москвы возобновит рассмотрение дела о смертельном ДТП.
Как сообщал Лайф, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Утверждавший об отсутствии Ефремова за рулём машины подслеповатый свидетель прошёл проверку на полиграфе
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