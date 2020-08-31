Ефремов по пути на очередное заседание суда обвинил журналистов в распространении коронавируса — видео

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Актёр Михаил Ефремов отправился на очередное заседание по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом, которое пройдёт в Пресненском суде Москвы. Из своей квартиры он вышел в медицинской маске, закрыл дверь на этаже и стал спускаться по лестнице.
На вопрос журналистки о том, почему он решил продолжить сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым, артист внятного ответа не дал. Ефремов сказал, что приехавшие к его дому представители прессы ходят без масок и распространяют коронавирус.
"Я их разнесу в суде!" Пашаев нашёл на видео первых секунд после ДТП деталь для спасения ЕфремоваЭта зацепка позволяет юристу считать обнародованную запись фейком. О наличии у него оснований на это читателям Лайфа предлагаем судить самим.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
Утверждавший об отсутствии Ефремова за рулём машины подслеповатый свидетель прошёл проверку на полиграфе31 августа суд возобновит рассмотрение дела артиста.
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