Ефремов по пути на очередное заседание суда обвинил журналистов в распространении коронавируса — видео

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Актёр Михаил Ефремов отправился на очередное заседание по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом, которое пройдёт в Пресненском суде Москвы. Из своей квартиры он вышел в медицинской маске, закрыл дверь на этаже и стал спускаться по лестнице.

На вопрос журналистки о том, почему он решил продолжить сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым, артист внятного ответа не дал. Ефремов сказал, что приехавшие к его дому представители прессы ходят без масок и распространяют коронавирус.