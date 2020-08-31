Новое слушание по делу о ДТП: Ефремов отказался от назначенного адвоката, а Пашаев просит провести ещё одну экспертизу

Актёр Михаил Ефремов в ходе заседания суда по делу о смертельном ДТП отказался от услуг защитника, которого ему назначили в дополнение к вернувшемуся в процесс Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
— В связи с тем, что у меня имеются двое адвокатов по соглашению, я хочу отказаться от ещё одного защитника, которого мне назначили, — сказал он, после чего судья вывела из процесса госзащитника.
Ефремов по пути на очередное заседание суда обвинил журналистов в распространении коронавируса — видеоАртист не дал внятного ответа на вопрос, почему решил продолжить сотрудничество с адвокатом Пашаевым.
В свою очередь, адвокат Пашаев просит провести экспертизу разбитого лобового стекла автомобиля Ефремова со стороны пассажирского сиденья, утверждая, что актёр мог удариться головой именно в этом месте. Он сослался на показания свидетеля, который говорил о двух людях в машине артиста.
При этом гособвинитель отметил, что видимых повреждений у Ефремова сразу после аварии не было, а сам актёр пока не давал показаний и не говорил о травме. На это артист выкрикнул, что "голова болела".
"Он искал лучших". Пашаев объяснил, почему Ефремов вернулся к сотрудничеству с ним — видеоАдвокат подчеркнул, что актёр имеет право пользоваться его услугами.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита актёра настаивает на том, что во время аварии за рулём находился не Ефремов.