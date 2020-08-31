Новое слушание по делу о ДТП: Ефремов отказался от назначенного адвоката, а Пашаев просит провести ещё одну экспертизу

Актёр Михаил Ефремов в ходе заседания суда по делу о смертельном ДТП отказался от услуг защитника, которого ему назначили в дополнение к вернувшемуся в процесс Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

— В связи с тем, что у меня имеются двое адвокатов по соглашению, я хочу отказаться от ещё одного защитника, которого мне назначили, — сказал он, после чего судья вывела из процесса госзащитника.

В свою очередь, адвокат Пашаев просит провести экспертизу разбитого лобового стекла автомобиля Ефремова со стороны пассажирского сиденья, утверждая, что актёр мог удариться головой именно в этом месте. Он сослался на показания свидетеля, который говорил о двух людях в машине артиста.

При этом гособвинитель отметил, что видимых повреждений у Ефремова сразу после аварии не было, а сам актёр пока не давал показаний и не говорил о травме. На это артист выкрикнул, что "голова болела".