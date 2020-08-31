Пашаев привёз в Москву нового свидетеля по делу о смертельном ДТП с Ефремовым

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев привёз в столицу ещё одного свидетеля по делу о ДТП со смертельным исходом с участием артиста.

По утверждению стороны защиты, Андрей Гаев готов подтвердить, что в момент аварии Ефремова за рулём внедорожника не было. Судья Елена Абрамова напомнила юристу, что он ещё 28 августа заявил о допросе свидетеля по видеосвязи из Анапы.

— Я не возражаю, если только вы не вводите суд в заблуждение, — ответила Абрамова на ходатайство Пашаева о допросе Гаева в Пресненском суде.