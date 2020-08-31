Пашаев привёз в Москву нового свидетеля по делу о смертельном ДТП с Ефремовым

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев привёз в столицу ещё одного свидетеля по делу о ДТП со смертельным исходом с участием артиста.
По утверждению стороны защиты, Андрей Гаев готов подтвердить, что в момент аварии Ефремова за рулём внедорожника не было. Судья Елена Абрамова напомнила юристу, что он ещё 28 августа заявил о допросе свидетеля по видеосвязи из Анапы.
— Я не возражаю, если только вы не вводите суд в заблуждение, — ответила Абрамова на ходатайство Пашаева о допросе Гаева в Пресненском суде.
"Он искал лучших". Пашаев объяснил, почему Ефремов вернулся к сотрудничеству с ним — видеоАдвокат подчеркнул, что актёр имеет право пользоваться его услугами.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита актёра настаивает на том, что во время аварии за рулём находился не Ефремов.