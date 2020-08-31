"Сатанинская пляска". Фадеев высказался о деле Ефремова

Продюсер и композитор Максим Фадеев высказался о смертельным ДТП, по делу о котором судят актёра Михаила Ефремова, и решил обсудить ситуацию со своей аудиторией в соцсетях.

— Я бы хотел обсудить с вами происходящее с господином Ефремовым. Я имею в виду его "отсутствие" в машине и последующее поведение, вся эта сатанинская пляска. Невозможно смотреть на эту мерзость... Что вы думаете об этом? — написал он в "Инстаграме".

Аудитория откликнулась на этот пост. Одни с сочувствием говорят об артисте, другие, напротив, осуждают его и поддерживают мнение Фадеева.

Хотелось бы снисхождения для него, я уверена, что он очень раскаивается leylamamedova.s

Конечно, мерзко. Он совершил преступление, должен быть наказан svetiksvetik18

Противно слышать эти попытки отмазаться laserpress

Ранее адвокат Эльман Пашаев перед заседанием в Пресненском суде Москвы по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом объяснил, почему Михаил Ефремов вернул его, решив продолжить сотрудничество.