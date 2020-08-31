"Сатанинская пляска". Фадеев высказался о деле Ефремова

Продюсер и композитор Максим Фадеев высказался о смертельным ДТП, по делу о котором судят актёра Михаила Ефремова, и решил обсудить ситуацию со своей аудиторией в соцсетях.
— Я бы хотел обсудить с вами происходящее с господином Ефремовым. Я имею в виду его "отсутствие" в машине и последующее поведение, вся эта сатанинская пляска. Невозможно смотреть на эту мерзость... Что вы думаете об этом? — написал он в "Инстаграме".
"Я их разнесу в суде!" Пашаев нашёл на видео первых секунд после ДТП деталь для спасения ЕфремоваЭта зацепка позволяет юристу считать обнародованную запись фейком. О наличии у него оснований на это читателям Лайфа предлагаем судить самим.
Аудитория откликнулась на этот пост. Одни с сочувствием говорят об артисте, другие, напротив, осуждают его и поддерживают мнение Фадеева.
Хотелось бы снисхождения для него, я уверена, что он очень раскаивается
leylamamedova.s
Конечно, мерзко. Он совершил преступление, должен быть наказан
svetiksvetik18
Противно слышать эти попытки отмазаться
laserpress
Ранее адвокат Эльман Пашаев перед заседанием в Пресненском суде Москвы по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом объяснил, почему Михаил Ефремов вернул его, решив продолжить сотрудничество.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице.